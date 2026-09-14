Ezgi Apartmanı davasında 8\'er yıl hapis cezası alan iki sanığın tahliyesine itiraz reddedildi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında, 8'er yıl hapis cezası verilen sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in tahliyelerine başsavcılığın ve ailelerin itirazını reddetti. Kararda, "sanıklara verilen ceza miktarlarına, tutuklu kaldıkları süreye, tutuklamanın tedbir niteliğine" dikkat çekildi ve tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrolle de sağlanabileceği ifade edildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde, Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucunda, en küçüğü 6 aylık Asude bebek olmak üzere 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ezgi Apartmanı davasında tutuklu pastane sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'i, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8'er yıl hapse çarptırarak, adli kontrol kararıyla tahliyelerine karar verdi. Aynı suçtan fenni mesul Mehmet Tekin'e iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 yıl meslekten men cezası verildi.

Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri, eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, mimar Veli Çiftaslan, Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, inşaat mühendisi Ali Gemci ve inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile dönemin kamu görevlileri mimar Mehmet Dişçeken ve makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin ise beraatlerine karar verdi.

DOSYA KAHRAMANMARAŞ 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kervancıoğlu ve Pekel'i tahliyelerine ilişkin karara itirazda bulunmuştu. Mahkeme, tahliye kararında direnerek, itiraz başvurularını karar için üst mahkemeye göndermişti.

SAVCI: SANIKLAR TUTUKLANSIN

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı bilgiye göre, Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi bugün itirazları değerlendirmek için toplandı.

Cumhuriyet Savcısı, yazılı mütalaasında, "Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, hükmedilen ceza miktarları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı hususları dikkate alınarak tutuklanmalarına yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur" dedi.

Mahkeme heyeti ise itirazları reddetti. Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklara verilen ceza miktarları, tutuklu kaldıkları süre, tutuklamanın tedbir niteliği, tutuklama tedbirinden beklenen yasal faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabilecek olması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Eylül 2026 tarihli duruşmasında sanıkların hükmen tahliyelerine ilişkin verilen karardaki gerekçeler dikkate alınarak; Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım katılan vekilleri tarafından sunulan itiraz dilekçelerinin ayrı ayrı reddine karar vermek gerekmiştir."