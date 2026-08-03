Ezidilerin Sincar'a Dönüşü Zorlaşıyor

Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinden 12 yıl önce terör örgütü DEAŞ'ın işgali nedeniyle kaçmak zorunda kalan Ezidiler, aradan geçen yıllara rağmen evlerine dönemiyor ve zorlu kamp koşullarında yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ağustos 2014'te Irak'ın büyük bölümünü ele geçirmesi ve Sincar'da Ezidilere yönelik saldırıları dünya gündemine oturmuştu.

Aradan geçen 12 yılda, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı başta olmak üzere, işsizlik, evlerin kullanılamaz durumda olması ve altyapı hizmetlerindeki eksiklikler gibi nedenlerle on binlerce Ezidi, halen kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

Duhok'taki Şarya ve Erbil-Duhok arasındaki Hasan Şami başta olmak üzere kamplarda yaşayan 100 binden fazla Ezidiye, yerel ve uluslararası yardım kuruluşları destek sağlıyor.

"Binlerce Sincarlı ilçeye geri dönemiyor"

Musul İl Meclisi Ezidiler Temsilcisi Şeyih İdan Galu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sincar'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen binlerce Ezidinin ilçeye hala dönemediğini söyledi.

Sincar'a dönmek isteyen binlerce Ezidi bulunduğunu belirten Galu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içindeki kamplarda yaşamını sürdüren Ezidilerin uygun koşullar oluşmadığı için hala evlerine dönemediğini dile getirdi.

Galu, "İşsizlik, savaşlardan dolayı evlerin kullanılamaz durumda olması ve altyapı hizmetlerinin bulunmaması nedeniyle binlerce Sincarlı ilçeye geri dönemiyor." dedi.

Galu, Irak'ın ekonomik anlamda oldukça zor bir süreçten geçtiğinden ilçede hiçbir imar ve kalkınma çalışması yapılmadığını, bu nedenle de Sincar halkının evlerine dönemediğini dile getirdi.

Kamptaki Ezidilerin en büyük beklentisinin ilçede tam güvenlik, imar ve temel hizmet çalışmaları olduğuna dikkati çeken Galu, bunlar temin edilmediği müddetçe binlerce Ezidinin ilçeye geri dönemeyeceğini vurguladı.

Sincar'da terör örgütü PKK'nın varlığı hala sürüyor

Galu, geçmişe göre ilçede terör örgütü PKK'nın varlığı ve etkisi azalsa da, örgütün hala daha Ezidilerin evlerine geri dönüşü için engel teşkil ettiğini, ilçe halkının "yasa dışı güçlerin" ilçeyi terk etmesini istediğini aktardı.

Terör örgütü PKK'nın ilçenin bazı mahalle ve kırsalında hala "büro faaliyetleri" olduğunu söyleyen Galu, "Halkın evine geri dönmesine karşı hiçbir engelin olmamasını istiyoruz." dedi.

Irak ordusu, polis, istihbarat, ulusal güvenlik güçleri ve Haşdı Şabi gücünün de ilçede görev yaptığına işaret eden Galu, halkın geri dönmesi için Irak hükümetinin ilçede daha etkin olmasını istedi.

Sosyal sorunlar çıkmaya başladı????

Musul İl Meclisi Üyesi Sacide Efendi ise insanların uzun süre ilçeden ve akrabalarından uzak kalmasının sosyal sorunlara neden olduğunu belirtti.

Efendi, şunları söyledi:

"Terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 12 yıl önce ilçeyi kontrol etmesiyle birlikte Ezidilerin ülkenin çeşitli bölgelerine göç etmek zorunda kalması aileleri birbirinden ayırdı. Yıllardır görüşmüyorlar ve birbirlerinden uzak kalmaları sosyal bağların da kopmasına neden oldu."

Özellikle kampların ilçeden uzak olması, aile fertlerinin birbirleriyle görüşmesine engel olduğunu söyleyen Efendi, aileler arası görüşmenin bayramlarda bile kalmadığını aktardı.

Kamplarda yaşayan insanların büyük bir kısmının ilçedeki yakınlarından koptuğunu belirten Efendi, gerek kamptakiler gerekse ilçede kalanların sosyal yalnızlık yaşadığını ifade etti.

DEAŞ tarafından kaçırılan Ezidi??????? kadınların akıbeti hala belirsiz

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014'te kaçırılan yüzlerce Ezidi kadının akıbetinin belirsiz olduğunu aktaran Musul İl Meclisi Üyesi Lilyal Muhammed Ali ise Ezidilerin hükümetten bir sonuç beklediğini söyledi.

Ali, çok sayıda Ezidi ailesinin, kadınların DEAŞ tarafından kaçırılmasını toplumsal bir "ayıp" olarak görmeleri nedeniyle ilçeye dönmekten çekindiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Sincar'ı işgali, binlerce Ezidinin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği büyük bir insanlık trajedisine yol açmıştı.