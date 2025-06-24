Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ezine'nin Çetmi köyündeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangının ormanlık alana sıçramaması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Ezine'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?