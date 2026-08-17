Ezine’de Yangın Kontrol Altına Alındı
Ezine Sarısöğüt köyü yakınlarındaki yangın, 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Ezine ilçesinin Sarısöğüt köyü yakınlarında otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 3 saatlik müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,
Kaynak: DHA
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