Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da uçuş yapan F-16 uçaklarının görüntülerini paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağının, Erzurum'da selamlama ve pasaj uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, selamlama ve pasaj uçuşu yapan F-16'ların görüntülerine de yer verildi.
Son Dakika › Güncel › F-16'lar Erzurum'da Selamladı - Son Dakika
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