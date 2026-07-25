F-16'lar Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Yaptı
MSB, F-16 savaş uçaklarının Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları tarafından Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz semalarına atılan çelik imza. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Balıkesir) tarafından F-16 uçaklarımız ile Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı.
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