F-16'lar Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 savaş uçakları tarafından Karadeniz'in batısında eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz semalarına atılan çelik imza. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Balıkesir) tarafından F-16 uçaklarımız ile Karadeniz'in batısında Karadeniz eğitim uçuşu gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de yer aldı.