F-35 İran'da Acil İniş Yaptı
F-35 İran'da Acil İniş Yaptı

19.03.2026 19:53
CENTCOM, İran'da hasar gören F-35 uçağının acil iniş yaptığını ve pilotun durumunun stabil olduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı" iddialarına yanıt verdi.

İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz." ifadesini kullandı.

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, İran, Son Dakika

