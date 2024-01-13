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FAA, Boeing 737-9 MAX uçaklarının uçuş yasağını devam ettirecek - Son Dakika
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FAA, Boeing 737-9 MAX uçaklarının uçuş yasağını devam ettirecek

Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikalı yolcuların güvenliği için Boeing 737-9 MAX tipi uçakların uçuş yasağını, kapsamlı denetim ve bakımlar yürütülüp denetim verileri değerlendirilinceye kadar devam ettireceğini duyurdu. FAA, Boeing'in denetim ve bakım talimatlarının onaylanması halinde operatörlerin uçakları hizmete almadan önce her uçak üzerinde bu talimatları uygulamasının zorunlu olacağını söyledi.

FAA, Boeing 737-9 MAX uçaklarının uçuş yasağını devam ettirecek
13.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:47
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CHİCAGO, 13 Ocak (Xinhua) -- Federal Havacılık İdaresi (FAA), Amerikalı yolcuların güvenliği için Boeing 737-9 MAX tipi uçakların uçuş yasağını, kapsamlı denetim ve bakımlar yürütülüp denetim verileri değerlendirilinceye kadar devam ettireceğini duyurdu.

FAA'nın Cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamada, önerilen denetim ve bakım talimatlarını gözden geçiren idarenin, ek verilere ihtiyaç duyduğu ve Boeing'ten bu verileri temin etmesini istediği belirtildi.

Bu bağlamda FAA, 40 uçağın kapı tıkaçlarının denetimden geçmesini istiyor.

FAA, Boeing'in denetim ve bakım talimatlarının onaylanması halinde operatörlerin uçakları hizmete almadan önce her uçak üzerinde bu talimatları uygulamasının zorunlu olacağını söyledi.

FAA, 6 Ocak'ta Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı seferinde 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının orta kabin çıkış kapı tıkacının uçuş sırasında yerinden çıkmasından bir gün sonra yaklaşık 171 Boeing 737-9 MAX tipi uçağa uçuş yasağı getirmişti.

İdare, Boeing'in tamamlanan ürünlerinde onaylanmış tasarıma uymasını ve FAA yönetmelikleri uyarınca güvenli işletime uygun bir durumda olmasını sağlayıp sağlamadığını belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.

FAA, bu soruşturmadan bağımsız olarak Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu'nun Alaska Havayolları'nın 1282 sayılı seferine yönelik başlattığı soruşturmayı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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