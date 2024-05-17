Fado Müziğinin Yeni Nesil Temsilcisi Sara Correia, İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
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Fado Müziğinin Yeni Nesil Temsilcisi Sara Correia, İstanbul'da Konser Verdi

Fado Müziğinin Yeni Nesil Temsilcisi Sara Correia, İstanbul\'da Konser Verdi

Fado müziğinin başarılı temsilcilerinden Sara Correia, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. Correia, konserde 3 albümünden şarkılar seslendirdi ve İstanbul'a olan sevgisini dile getirdi. Konserde Correia'ya Diogo Clemente, Angelo Freire, Fred Gato ve Joel Silva eşlik etti.

17.05.2024 22:41
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Fado müziğinin yeni nesil başarılı temsilcilerinden Sara Correia, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

"Do Coraçao" albümüyle 2021'de Latin Grammy'ye aday gösterilen Correia'nın konserine fado müziği tutkunları yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde AA muhabirine konuşan Sara Correia, müzik kariyerine 9 yaşında başladığını söyledi.

Fado müziğine Lizbon'daki Fado evlerinde şarkı söyleyerek başladığını belirten Correia, "Fado benim hayatım ve ailem. Ailemde bir şarkıcı var o da amcam. İlk ödülümü 12 yaşındayken kazandım. O ödül gecesi hayatımdaki her şeyin başlangıcı oldu." dedi.

Correia, konserde, 3 albümünden şarkılar seslendireceğini ifade ederek, "İlk albümüm Sara Correia, ikinci albümden Do Coraçao, en son albümüm Liberdade olacak. 9 yaşımdan bu yana olan birikimime yer vereceğim. İstanbul çok güzel. Ben bu şehre aşığım. Umarım insanlar bugünkü performansımdan ve Fado'dan hoşlanırlar. Bu benim İstanbul'da ilk konserim. Türk seyircilerim CRR'ye gelirlerse umarım burada buluşuruz." diye konuştu.

Sara Correia'ya konserde klasik gitarda Diogo Clemente, Portekiz gitarında Angelo Freire, kontrbasta Fred Gato ve davulda Joel Silva eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fado Müziğinin Yeni Nesil Temsilcisi Sara Correia, İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fado Müziğinin Yeni Nesil Temsilcisi Sara Correia, İstanbul'da Konser Verdi - Son Dakika
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