Tunceli'de 4 Jandarma Şehit Oldu

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 3 jandarma uzman çavuş ile 1 uzman onbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tunceli ilimizin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın kaza yapması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş'e Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."