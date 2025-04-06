Fahrettin Altun'dan, Özgür Özel'e "Cunta" Tepkisi: "En Hafif Tabiriyle Siyasi Ahlaksızlıktır, Had Bilmezliktir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fahrettin Altun'dan, Özgür Özel'e "Cunta" Tepkisi: "En Hafif Tabiriyle Siyasi Ahlaksızlıktır, Had Bilmezliktir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

06.04.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına, "Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, CHP Genel Başkanı Özel'in, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'ndaki açıklamalarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletimizin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir. Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir liderdir. Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları 'cunta' zihniyetini göreceklerdir. Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkum edilmektedir.

Milletimiz; Yassıada'da, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül"e, 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da sergilenen zihniyeti iyi tanımakta, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam etmektedir. Hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Fahrettin Altun, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fahrettin Altun'dan, Özgür Özel'e 'Cunta' Tepkisi: 'En Hafif Tabiriyle Siyasi Ahlaksızlıktır, Had Bilmezliktir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler

18:29 İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel’in A takımında İmamoğlu protestolarında tutuklanan Berkay Gezgin, Özgür Özel'in A takımında!
18:07 Özgür Özel’in A takımı belli oldu Özgür Özel'in A takımı belli oldu
16:59 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu 3 kişi hemen defnedildi 5 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu! 3 kişi hemen defnedildi
16:24 Özgür Özel’in kurultaydaki “cunta“ sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler Özgür Özel'in kurultaydaki "cunta" sözlerine hükümet kanadından peş peşe tepkiler
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
11:12 650 kişiyi böyle zehirlediler Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler 650 kişiyi böyle zehirlediler! Sahipleri tutuklanan dönerciden skandal görüntüler
11:06 İzmir’de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı İzmir'de 2 kişinin öldüğü eski nişanlı vahşetinin hemen öncesi kameraya yansıdı
10:38 Ünlü komedyene kötü haber Dört farklı kadın, Brand’a cinsel suçlamalar yöneltti Ünlü komedyene kötü haber! Dört farklı kadın, Brand'a cinsel suçlamalar yöneltti
10:35 Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3’ü kadın 4 can kaybı Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3'ü kadın 4 can kaybı
10:35 Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor Araç sahipleri müjdeli haber bekliyor
10:27 Fenerbahçe’den cezalar için hamle Fenerbahçe'den cezalar için hamle
10:26 İstanbul’da hava ulaşımına sis engeli Bazı seferler iptal edildi İstanbul'da hava ulaşımına sis engeli! Bazı seferler iptal edildi
10:22 Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu Kuyumculardan çok konuşulacak altın tüyosu
10:17 iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde iPhone fiyatlarına rekor zam gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 18:46:15. #7.12#
SON DAKİKA: Fahrettin Altun'dan, Özgür Özel'e "Cunta" Tepkisi: "En Hafif Tabiriyle Siyasi Ahlaksızlıktır, Had Bilmezliktir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement