Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi Oldu

(ANKARA)- Vatikan Büyükelçiliği'ne atanan TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, "Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği'ne atandı.Atama sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Vatikan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine atanmış bulunuyorum. Şahsıma tevdi edilen bu onurlu görevi, devletimizin köklü diplomasi geleneğine yakışır bir anlayışla; ülkemizin itibarını, değerlerini ve haklı tezlerini en iyi şekilde temsil etme sorumluluğuyla azim ve kararlılıkla ifa etmek için çalışacağım. Bu görevi şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tensipleri, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'a takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum."