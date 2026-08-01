Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı

Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yıl önceki bebek cinayeti ve 2022 Eyyüp Özbadem cinayeti çözüldü, 5 şüpheli tutuklandı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin çözüldüğünü duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kamu vicdanında derin izler bırakan dosyaların yeniden incelenmeye devam edildiğini ifade eden Gürlek, son çalışmalar sonucunda iki önemli dosyanın çözüldüğünü bildirdi.

17 YIL SONRA TESPİT EDİLEN BİYOLOJİK BABA TUTUKLANDI

Gürlek'in verdiği bilgiye göre, 10 Mayıs 2009'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada, bebeğin annesi tespit edilerek yargılama sonunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede U.C'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucunda U.C'nin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

EYYÜP ÖZBADEM CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA

Gürlek, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022'de motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Eyyüp Özbadem'e ilişkin dosyanın da yeniden incelendiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu cinayetin H.A'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiğinin, M.A. ile O.K'nin ise faillere yardım ettiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiğinin de ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüphelinin tutuklandığını, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildiren Gürlek açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Bebek, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu klip izlenmeye değer: Türkiye’nin gururu “KAAN“ sahnede Bu klip izlenmeye değer: Türkiye'nin gururu "KAAN" sahnede
ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı
İspanya’ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi
Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete’de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak Bakan Gürlek duyurdu: 12. Yargı Paketi Resmi Gazete'de...O davalarda en uzun süre 3 ay olacak
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler

12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 12:56:10. #7.12#
SON DAKİKA: Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.