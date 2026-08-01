Failli Meçhul Cinayetler Aydınlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022'de işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce bir kız bebeğin öldürülmesine ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin çözüldüğünü duyurdu.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçların aydınlatılmasının suçluların adalet önünde hesap vermesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda kamu vicdanında derin izler bırakan dosyaların yeniden incelenmeye devam edildiğini ifade eden Gürlek, son çalışmalar sonucunda iki önemli dosyanın çözüldüğünü bildirdi.

17 YIL SONRA TESPİT EDİLEN BİYOLOJİK BABA TUTUKLANDI

Gürlek'in verdiği bilgiye göre, 10 Mayıs 2009'da Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada, bebeğin annesi tespit edilerek yargılama sonunda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınmasının ardından, bebeğin bulunduğu poşet üzerinde yapılan incelemede U.C'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık beyanları, ceza infaz kurumu ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucunda U.C'nin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi.

Toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

EYYÜP ÖZBADEM CİNAYETİNDE 5 TUTUKLAMA

Gürlek, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022'de motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen Eyyüp Özbadem'e ilişkin dosyanın da yeniden incelendiğini aktardı.

Soruşturma kapsamında HTS ve baz kayıtları, kamera görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ve ifadelerdeki çelişkilerin birlikte değerlendirilmesi sonucu cinayetin H.A'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiğinin, M.A. ile O.K'nin ise faillere yardım ettiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiğinin de ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Operasyon sonucunda cinayetle bağlantılı 5 şüphelinin tutuklandığını, delilleri gizledikleri belirlenen 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildiren Gürlek açıklamasında, "Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir dosya kaderine terk edilmeyecek, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı birer birer kaldıracağız" ifadelerini kullandı.