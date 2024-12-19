Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün Başvuruları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün Başvuruları Başladı

Fakir Baykurt Roman Ödülü\'nün Başvuruları Başladı

Çiğli Belediyesi, Türk edebiyatının önemli ismi Fakir Baykurt adına düzenlenen Roman Ödülü'nün altıncısını gerçekleştiriyor. Başvurular 17 Mart 2025’e kadar alınacak.

19.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenecek olan Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü başvuruları başladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz Roman Ödülü'nün altıncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türk edebiyatının güçlü kalemi Fakir Baykurt adına altıncısı düzenlenen Roman Ödülü için başvurular devam ediyor. Seçici Kurul'da Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazar yer alıyor.

Yıldız: "Büyük gurur yaşıyoruz"

Yarışmanın altıncı kez düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz Roman Ödülü'nün altıncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, edebiyatımızın güçlü kalemlerini teşvik etmek ve sanatseverlerle buluşturmak için önemli bir platform sunuyor. Bu yıl da seçici kurulda Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazar gibi değerli isimler yer alıyor. Onların katkılarıyla, Türk edebiyatına yeni ve değerli eserler kazandıracağımıza inanıyoruz. Edebiyat tutkunlarını ve yazarlarımızı bu önemli ödüle başvurmaya davet ediyorum. Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün, edebiyat dünyamıza önemli katkılar sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Son başvuru 17 Mart

Başvurular 17 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar kabul edilecek. Yarışmaya başvurmak isteyenler bilgi için Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 444 35 52 (Dahili: 2370-23-76) numaralı telefonu arayarak ya da kultur@cigli.bel.tr üzerinden iletişime geçebilecekler.. Öte yandan 2025 Fakir Baykurt Roman Ödülü Şartnamesi'ne https://www.cigli.bel.tr/doc/fakirbaykurt/fakir_baykurt_teknik_sartname.pdf adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Çiğli Belediyesi, Yerel Haberler, Fakir Baykurt, Kültür Sanat, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Çiğli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün Başvuruları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
10:03 MİT’ten Suriye Kamışlı’da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
08:35 Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
15:27 TOKİ’den 51 ilde 607 arsa satışı TOKİ'den 51 ilde 607 arsa satışı
15:26 Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur Faiz düşerse altın fiyatlarına ne olur?
15:13 Ali Koç’a saldırı davasında hapis cezası kararı Ali Koç'a saldırı davasında hapis cezası kararı
15:10 İsrail askerlerinin Golan’daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi İsrail askerlerinin Golan'daki mevzileri ilk kez tv100 tarafından görüntülendi
14:55 Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı Ölü olarak doğurduğu bebeğini benzin istasyonun tuvaletine attı
14:55 Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı Aşiret düğünündeki takı töreni izleyenleri şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 11:50:54. #1.11#
SON DAKİKA: Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün Başvuruları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.