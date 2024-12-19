Fakir Baykurt Roman Ödülü\'nün Başvuruları Başladı

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(İZMİR)- Çiğli Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenecek olan Fakir Baykurt Roman Ödülü'nü başvuruları başladı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz Roman Ödülü'nün altıncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Türk edebiyatının güçlü kalemi Fakir Baykurt adına altıncısı düzenlenen Roman Ödülü için başvurular devam ediyor. Seçici Kurul'da Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazar yer alıyor.

Yıldız: "Büyük gurur yaşıyoruz"

Yarışmanın altıncı kez düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yıldız, "Çiğli Belediyesi olarak, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlediğimiz Roman Ödülü'nün altıncısını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, edebiyatımızın güçlü kalemlerini teşvik etmek ve sanatseverlerle buluşturmak için önemli bir platform sunuyor. Bu yıl da seçici kurulda Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Yazar Öner Yağcı, Şair ve Yazar Hidayet Karakuş, Yazar Bahri Karaduman ile Yazar ve Eleştirmen Adnan Binyazar gibi değerli isimler yer alıyor. Onların katkılarıyla, Türk edebiyatına yeni ve değerli eserler kazandıracağımıza inanıyoruz. Edebiyat tutkunlarını ve yazarlarımızı bu önemli ödüle başvurmaya davet ediyorum. Fakir Baykurt Roman Ödülü'nün, edebiyat dünyamıza önemli katkılar sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Son başvuru 17 Mart

Başvurular 17 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar kabul edilecek. Yarışmaya başvurmak isteyenler bilgi için Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne 444 35 52 (Dahili: 2370-23-76) numaralı telefonu arayarak ya da kultur@cigli.bel.tr üzerinden iletişime geçebilecekler.. Öte yandan 2025 Fakir Baykurt Roman Ödülü Şartnamesi'ne https://www.cigli.bel.tr/doc/fakirbaykurt/fakir_baykurt_teknik_sartname.pdf adresinden ulaşılabilecek.