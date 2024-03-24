İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, Purim Bayramı kutlamaları gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 100'den fazla fanatik Yahudi'nin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.
Yahudi grubun Harem-i Şerif'in avlularında provokatif turlar attığına ve Talmudik ayinler düzenlediğine dikkati çekilen açıklamada, Süleyman Mabedi'nin yeniden inşa edilmesini savunan fanatik Yahudi cemaatlerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarının arttığı ifade edildi.
Baskın, İsrail'de antik Pers imparatorluğu döneminde Yahudilerin "yok edilmekten kurtulmaları" münasebetiyle kutlanan ve İbrani takvimine göre bu yıl 24-25 Mart'a denk gelen Purim Bayramı'nın ilk gününde gerçekleşti.
?Harem-i Şerif'e fanatik Yahudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor
Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.
Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini belirtiyor.
Son Dakika › Güncel › Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-16' operasyonlarında DEAŞ terör örgütüne mensup 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonların başarısında emniyet güçlerinin koordinasyonunu ve çalışmalarını takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 2023 yılından bu yana DEAŞ'a yönelik bin 316 operasyon düzenlendiği ve 2 bin 733 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde rampadan inen elektrikli bisiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olayın yaşandığı otoparkın yanındaki vatandaşlar, rampanın tehlikeli olduğunu ve önlem alınmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Bunun için bir hafta çok çalışacağız."
Denizli mitinginde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti ile yapılan ittifaka değinerek, seçmenlerden destek istedi. Özel, ittifakın önemine vurgu yaparak, eski ittifak ortaklarının CHP'ye oy vermesi durumunda partinin kesin kazanacağını belirtti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde akrabalar arasında hayvanların geçişi için kullanılan yol yüzünden çıkan tartışmada bir otomobil taşların hedefi oldu. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı mitingde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Murat Kurum konuşma yaptı. Mitinge katılımcılar saat 10.30'dan itibaren alana alındı ve saat 14.00'te başladı. Mitingde Yücel Arzen, Ceyhun Çelikten, Uğur Işılak, Alişan ve Sinan Akçıl şarkılarını seslendirdi. Helikopterle tur atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanına indi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında şehit Teğmen Ramazan Günay'ın ailesini ziyaret etti. Göktaş, şehidin ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamalarına Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi katıldı. Başkan Seçer, Nevruzun yeni bir başlangıç ve umut olduğunu belirtti.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel iftar davetleri, kent merkezi ve kırsal ilçelerde Eskişehirlileri buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl da büyük ilgi gören iftar davetlerine basın mensupları ve ilçe sakinleri katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?