FAO'dan Gazze İçin Acil Tarımsal Destek Çağrısı - Son Dakika
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FAO'dan Gazze İçin Acil Tarımsal Destek Çağrısı

26.06.2026 12:40
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FAO, Gazze'deki tarım sektöründe toparlanma işaretleri görse de acil yardım çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Gazze Şeridi'ndeki yaygın yıkıma rağmen tarım ve hayvancılık sektöründe ilk toparlanma işaretlerinin görüldüğünü ancak tohum, gübre ve ekipman gibi tarımsal girdilere yönelik kısıtlamaların acilen kaldırılması çağrısında bulundu.

Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO, BM Uydu Merkezi'yle (UNOSAT) beraber, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerine yönelik yüksek çözünürlüklü uydu verileri kullanılarak gerçekleştirdiği ortak değerlendirmenin sonuçlarını paylaştı.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ortak değerlendirmenin, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde sera altyapısında sınırlı ölçüde iyileşme olduğunu gösterdiği belirtilirken, "Bununla birlikte, sera altyapısının büyük bölümü yüzde 81'den fazlası halen hasarlı durumda ve üretim dışı bulunuyor. Bu durum, çaresiz şekilde gıdaya ihtiyaç duyan halk için çiftçilerin gıda üretme kapasitesini ciddi ölçüde sınırlandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten itibaren ağır saldırılar düzenlediği Gazze'deki sera alanlarına ilişkin, "Gazze Şeridi'ndeki toplam 1325 hektarlık sera alanının, 1094 hektarı (yüzde 81'den fazlası) halen hasarlı durumda bulunuyor." bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, Gazze'nin ekili alanlarının yaklaşık yüzde 87'sinin hasarlı durumda olduğu, tarım altyapısı, sulama sistemleri, depolama tesisleri ve çiftlik varlıklarının büyük kayıplar yaşadığı kaydedildi.

FAO'nun analizlerinde, hayvancılık sektöründe de bazı "cesaret verici" toparlanma belirtilerinin kaydedildiği ve koyun sayısının yüzde 33, keçi sayısının da yüzde 8 arttığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol da, "Bu değerlendirme, koşulların elverdiği yerlerde bazı çiftçilerin seralarını onarmaya ve üretimi yeniden başlatmaya başladığını gösteriyor. Ancak bu girişimler, yaygın yıkımın gölgesinde halen münferit çabalar olarak kalıyor. Ekim sezonu başlamışken zaman hızla daralıyor. Acil tarımsal yardım ile tohum, gübre ve ekipman gibi ticari tarımsal girdilerin, Gazze'ye tam ve gecikmeksizin girişine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FAO'dan Gazze İçin Acil Tarımsal Destek Çağrısı - Son Dakika

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