Faraşin Yaylası'na Mobil Sağlık Hizmeti

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Şırnak'tan Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na giden veteriner hekimler, göçerlerin sürülerine mobil sağlık hizmeti sunuyor.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki Faraşin Yaylası'na çıkan göçerlerin yaklaşık 6 ay sürecek zorlu devam ediyor.

Yayla bu yıl kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen 560 aile ve 400 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce memleketlerinden uzakta yaşamlarını sürdüren göçerlerin sürülerine mobil sağlık hizmeti sunulması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli 3 veteriner hekim, Faraşin Yaylası'nın yolunu tuttu.

Kilometrelerce yol katederek yaylaya ulaşan 3 kişilik mobil ekip, sürülerdeki küçükbaş hayvanları sağlık taramasından geçirdi.

Tespit ettikleri hastalıklara ilişkin anında müdahalede bulunan ekipler besicileri de hastalıklara karşı bilgilendirdi.

Veteriner hekimleri yaylada gören göçerler büyük mutluluk yaşadı.

"Bu güzel hizmetin sürdürülmesini istiyoruz"

Göçerlerden Fazıl Arslan, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin sunduğu hizmetin sevindirici olduğunu söyledi.

Ekiplerin sağlık hizmetini ayaklarına getirmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Arslan, "Çok güzel düşünülmüş bir hareket. Bunun için onlara teşekkür ediyorum. Veteriner hekimler hayvanlara baktılar, hasta olan, sütten kesilen hayvanlara iğne tedavisi uyguladılar. Her zaman gelmelerini bekleriz. Bu güzel hizmetin sürdürülmesini istiyoruz." dedi.

Arslan, Tarım ve Orman Müdürlüğünce kendilerine verilen süt sağma ünitelerinin de önemli bir destek olduğunu anlatarak, bu tür desteklerin devamını beklediklerini ifade etti.

Kadir Özcan da sunulan hizmetlerden dolayı tarım ve orman müdürlükleri ile veteriner hekimlere teşekkür etti.

Yaylada ilk kez böyle bir ekip gördüklerini dile getiren Özcan, şunları söyledi:

"Çok yerinde bir uygulama. Hayvanlarımızı kontrol ettiler. Çok şükür hayvanlarımızda bir sorun yok, işleri gereği kontrollerini yaptılar. Hastalık olduğunda onları arıyoruz ve önerdikleri ilaçları kullanarak hayvanlarımızı hastalıklara karşı koruyoruz."

"Hayvan sağlığını korumak istiyoruz"

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesinde görevli veteriner hekimlerden Mehmet Emin Öztürk, Faraşin Yaylası'nda göçerlerin yoğunluğundan kaynaklı zaman zaman hayvanlarda çeşitli hastalıkların görülebildiğini belirtti.

"Çadır çadır, sürü sürü geziyoruz. Besicilerimizin, yetiştiricilerimizin hangi hayvanında hastalık var, bunların tespitini yapmaya başladık. Olası hastalıkların önüne geçmek, hayvan sağlığını korumak istiyoruz." diyen Öztürk, varsa bir hastalık ona da müdahale ettiklerini aktardı.

Öztürk, besicileri hayvanlarını hastalıklardan nasıl koruyacaklarına ilişkin bilgilendirdiklerini anlattı.

"Bu hizmeti ayaklarına getirmek istedik"

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin de Faraşin Yaylası'nda sürülere mobil sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

"Sürdürülebilir hayvan popülasyonu için gayret göstermekteyiz. Burası coğrafi konumu itibarıyla yerleşim alanlarına uzak. Biz de bu hizmeti ayaklarına getirmek istedik. Hekimlerimiz hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler almakta göçerlere tavsiyelerde bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Sezgin, amaçlarının hayvanlarda hastalık nedeniyle herhangi bir kayıp verilmemesi olduğunu vurguladı.

Sezgin, besicilerin vakti geldiğinde sürüsünü büyüterek tekrar ovaya dönmesini sağlamak istediklerini dile getirerek, yayladan dönen sürülerin de Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı program kapsamında kışlaklarında kontrol edildiğini, küçükbaş hayvanlara aşı programları uygulandığını sözlerine ekledi.