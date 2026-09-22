Farklı illerden gençler Ankara Gölbaşı'ndaki kampta COP31 müzakerelerini canlandırdı

ANTALYA'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde farklı illerden gençler, Ankara'da küresel iklim gündemini müzakere masasına taşıdı.

Gençlerin iklim ve çevre alanındaki karar mekanizmalarına katılımını güçlendirmeyi amaçlayan 'COP31 Yolunda: Yeryüzü Becerileri 101 Gençlik Kampı' Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki BAKAP'ta Türkiye'nin farklı şehirlerinden gençleri akademisyenlerle bir araya getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'nın (TÜRÇEV) düzenlediği kampta gençler, COP31 Müzakere Simülasyonu'nda uluslararası iklim görüşmelerindeki farklı aktörlerin rollerine bürünerek farklı öncelik ve çözüm önerilerini aynı masada tartıştı. Türkiye'nin COP 31'e ev sahipliği yapacağı süreç öncesinde 2,5 gün süren kamp programında iklim müzakereleri simüle edilerek çevresel konular sahada araştırıldı, röportajlar yapıldı ve elde edilen içerikler makale, fotoğraf, video ve podcast çalışmalarına dönüştürüldü.

'ASIL SINAV BİLGİYİ EYLEME DÖNÜŞTÜRMEK'

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Yılmaz Fındık, çevre eğitiminde bilginin davranışa dönüşmesini ve gençlerin toplumsal değişimde üstlenebileceği rolü gündeme taşıdı. İklim krizinde asıl kırılma noktasının, ne bildiğimiz değil, bildiğimizi ne kadar hayata geçirdiğimiz olduğunu vurgulayan Fındık, çevre konusunda doğru davranışın bilinmesine rağmen alışkanlıklar, maliyet, sosyal çevre, kurumlar ve altyapının bilgi ile eylem arasında ciddi bir boşluk yaratabildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Leyla Yılmaz Fındık'ın gençlerle buluşmasında öne çıkan en çarpıcı başlıklardan biri ise gençlerin bu tabloyu tersine çevirebilme gücü oldu. Gençlerin bu boşluğun aşılmasındaki rolüne de değinen Fındık, 'tersine sosyalleşme' kavramı üzerinden okulda ve akran çevresinde öğrenilen çevresel davranışların eve taşınabildiğini ve ebeveynlerin tutum ve uygulamalarını etkileyebildiğini anlattı. Fındık, çevresel kaygılar ile gündelik uygulamaların aile içinde karşılıklı etkileşimle yayılabildiğini vurguladı.

'GIDA ÜRETİMİNDE ARILARIN KRİTİK ROLÜ'

Programın bir diğer akademik ayağında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, çevre sorunlarının yalnızca fark edilmesinin yeterli olmadığını, bu sorunların çözüm üreten ve sürdürülebilir girişim fikirlerine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. 'Yeşil Fikirden Etkiye: Gençler İçin Yeşil Girişimcilik' oturumunda gençleri fikir geliştirme, ekip kurma ve ortak üretim üzerine düşünmeye yönlendiren Özkan, 'İyi bir fikir mi, doğru ekip mi' sorusu üzerinden girişimciliğin yalnızca yaratıcı bir fikirden ibaret olmadığını ortaya koydu. Arılar başta olmak üzere bitkilerin tozlaşmasını sağlayan polinatörlerin biyolojik çeşitlilik, tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından kritik rolüne de dikkat çeken Özkan, polinatör kaybının yalnızca doğa koruma meselesi olarak değil, gıda sistemleri ve sürdürülebilir üretim açısından da ele alınması gerektiğini vurguladı. Özkan ayrıca, doğa sevgisinin yalnızca teorik bilgiyle değil; gözlem, deneyim ve uygulamayla güçlendirilebileceğini belirtti.

TÜRÇEV Üyesi Mimar Dr. Filiz Köse'nin uygulamalı arı atölyesinde arıların yaşam döngüsü, polinasyondaki rolleri ve ekosistem açısından taşıdıkları önem ele alındı.

GENÇLER SAHADA ÜRETİME GEÇTİ

Programın son bölümünde gençler, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki BAKAP'ta çevresel konuları yerinde inceleyerek gözlem yaptı, röportajlar gerçekleştirdi; veri ve görsel-işitsel materyaller topladı. Çevrenin Genç Sözcüleri programı kapsamında yürütülen saha çalışmasında derlenen içerikler daha sonra makale, fotoğraf, video ve podcast çalışmalarına dönüştürüldü. Böylece gençler, bir çevre sorununu araştırmadan çözüm önerisi geliştirmeye, elde ettikleri bilgileri kamuoyuna aktarmaktan yaygınlaştırmaya kadar bütün süreci sahada uyguladı. TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş ise gençlerin çevresel karar süreçlerindeki rolüne dikkat çekerek, "Gençlerin çevresel sorunları yalnızca öğrenen değil; araştıran, sorgulayan, çözüm geliştiren ve bu çözümleri toplumla paylaşan bireyler olarak güçlenmesini önemsiyoruz. COP31'e giden süreçte gençlerin çevresel karar alma mekanizmalarında daha görünür ve etkin olmasını desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.