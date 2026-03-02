Kadınların Siyasette Temsili Ele Alındı

(MERSİN) - Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından düzenlenen "KA.DER Kürsü – Mersin Buluşması", farklı siyasi partilerden kadın siyasetçileri, kadın muhtarları, belediye meclis üyelerini ve belediye başkan yardımcılarını bir araya getirdi. Toplantıda konuşan KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, "Kadınların siyasette eşit temsili bir ayrıcalık değil, anayasal eşitlik ilkesinin gereğidir. Yerel yönetimlerde karar mekanizmalarında kadınların yokluğu, demokratik meşruiyet sorunudur. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların söz ve karar hakkı yarım bırakılamaz" dedi.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) tarafından düzenlenen "KA.DER Kürsü – Mersin Buluşması", farklı siyasi partilerden kadın siyasetçileri, kadın muhtarları, belediye meclis üyelerini ve belediye başkan yardımcılarını bir araya getirdi. Toplantıda yerel siyasette kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsili, yapısal engeller ve çözüm önerileri ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın temsil oranının yaklaşık yüzde 15 seviyesinde, mahalle muhtarlıklarında ise bu oranın yaklaşık yüzde 6 düzeyinde olduğunun belirtildiği toplantıda, Türkiye'nin ilk kadın il belediye başkanı Müfide İlhan'ın seçilmiş olduğu Mersin'de bu oranların artırılması gerektiği vurgulandı.

"Nüfusun yarısını oluşturan kadınların söz ve karar hakkı yarım bırakılamaz"

Toplantıda konuşan KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, eşit temsilin bir "iyi niyet" ya da "temenni" konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Kadınların siyasette eşit temsili bir ayrıcalık değil, anayasal eşitlik ilkesinin gereğidir. Yerel yönetimlerde karar mekanizmalarında kadınların yokluğu, demokratik meşruiyet sorunudur. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların söz ve karar hakkı yarım bırakılamaz."

KA.DER Genel Başkanı Yeşim Akpolat, aday belirleme süreçlerinde eşitlikçi mekanizmaların işletilmesi, fermuar sistemi ve kota uygulamalarının yaygınlaştırılması, parti içi karar süreçlerinde kadınların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların siyasete katılımının sadece kadınların değil, toplumun tamamının demokrasi kalitesini yükselten bir unsur olduğu vurgulandı.