İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerini düzenlemek amacıyla kurduğu "(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi", boğazdaki alternatif güney rotasını kullanan gemilere hizmet verdikleri gerekçesiyle 26 römorkörün kara listeye alındığını duyurdu.

"(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi"nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda faaliyet gösteren 26 römorkörün kara listeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın güneyindeki komşu ülkelerde yaşayan kişilerden gelen ihbarlar ve saha gözlemleri sonucunda, söz konusu römorkörlerin Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güney rotasını kullanan gemilere hizmet verdiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu gerekçeyle kara listeye alınan römorkörlerin isimleri, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) numaraları ve taşıdıkları bayraklara ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı.