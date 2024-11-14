Faruk Küçük'ten Tarihi Ankara Fotoğrafları Bağışı

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İş insanı Faruk Küçük, doğup büyüdüğü şehre olan tutkusuyla 20 yılı aşkın bir süredir topladığı koleksiyonundaki tarihi Ankara fotoğrafları arşivini Anadolu Ajansına (AA) bağışladı.

Küçük, 2000'lerin başlarına kadar Ankara'ya dair kitapları topladı. Aile şirketi "Dericizade"yi çocuklarına devreden Küçük, bir gazetede Atatürk'ün dua ettiği fotoğrafın satılacağı haberini görünce müzayedeye katıldı.

Bu müzayedede fotoğrafı satın alınca "havalara uçan" Küçük'ün, müzayedeye ilişkin AA'nın yaptığı haberin ulusal medyada yayımlanmasıyla bu alandaki tanınırlığı arttı.

Ankara fotoğraflarını topladığı haberlerinin yayılmasıyla, koleksiyoncu ve antikacılar, ellerine ulaşan Ankara belgelerini Küçük'e satmak üzere ayırmaya başladı.

Bulup satın aldığı ve kendisine getirilen belge ve fotoğraflarla servet değerinde bir koleksiyon oluşturan Küçük, koleksiyonun bir kısmını dijital ortama aktardı ve kurduğu blogta yayımladı.

Koleksiyonun yayımlanmasıyla çok sayıda akademisyen ve araştırmacı da bu koleksiyondan yararlandı.

"İki tane Atatürk'ün kurumunda benim fotoğrafım olsun"

Küçük, AA muhabirine, bir profesör arkadaşının tavsiyesiyle koleksiyonunu aktarmak üzere iletişim kuruduğu Türk Tarih Kurumuna (TTK) on binlerce kitap ve fotoğrafı bağışladığını söyledi.

Görsel Arşiv Haber Müdürlüğünün kendisiyle irtibat kurmasıyla arşivini AA ile de paylaştığını belirten Küçük, "İki tane Atatürk'ün kurumunda benim fotoğrafım olsun." dedi.

Küçük, şehrine olan tutkusuyla oluşturduğu koleksiyona ilişkin, "Ankara'nın ekmeğini yedim, suyunu içtim. Bu paraları Ankara'da kazandım. Bunun için buna heves ettim." ifadesini kullandı.

AA, Küçük'ün bağışladığı tarihi Ankara fotoğraflarını abonelerin erişimine açmaya başladı.