Fas'a Turist Sayısı 8,9 Milyona Yükseldi

Bu yılın ilk yarısında Fas'ı ziyaret eden yabancı turist sayısının yaklaşık 8,9 milyon olduğu bildirildi.

Fas Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu oranda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu artışla birlikte 1,4 milyon ek turistin ülkeye giriş yaptığı belirtilirken 2025 yılının ilk 6 aylık sürecinde toplam 8,9 milyon yabancı turistin ülkeyi ziyaret ettiği aktarıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Fas Turizm Bakanı Fatima Zehra Ammur da elde edilen sonuçların "ülkenin çekiciliğini ve artan turist taleplerine yanıt verebilme kabiliyetini" yansıttığını kaydetti.

Ammur, yılın ikinci yarısına girerken ülkenin "hava bağlantılarının güçlendirilmesi" ve "turistik konaklama altyapısının geliştirilmesi sürecinin hızlandırılmasına" odaklandıklarını aktardı.

Bakanlığın verilerine göre, turizm 2024 yılında Fas'ın döviz gelirinde ikinci sırada yer aldı; ilk sırada ise gurbetçi döviz transferleri bulunuyor.

Resmi verilere göre, Fas 2024'te toplam 17 milyon 400 bin turist ağırlayarak 2023'e göre yüzde 20'lik bir artış kaydetmiş ve Afrika kıtasında en çok ziyaret edilen ülke konumuna yükselmişti.