Fas-İspanya Feribot Seferleri Durdu - Son Dakika
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Fas-İspanya Feribot Seferleri Durdu

Tanca ile Tarifa arasındaki feribot seferleri kötü hava koşulları nedeniyle askıya alındı.

08.03.2025 05:16
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Fas'ın Tanca kenti ile İspanya'nın Tarifa kenti arasında düzenlenen feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulduğu bildirildi.

Fas'ın Tanca Şehir Limanı Müdür Yardımcısı Abdulaziz el-Verdi, yerel basına yaptığı açıklamada, Tanca ile Tarifa arasındaki seyahatlerin, kötü hava koşulları ve 3 metreyi aşan yüksek dalgalar nedeniyle pazar gününe kadar askıya alındığını belirtti.

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, cumartesi gününden pazartesi gününe kadar şiddetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vurgulayarak, yağış miktarının ülkenin birçok bölgesinde 130 milimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada, Fas'ın kuzeyindeki Tanca, Şafşavan, Tetuan, el-Araiş ve el-Hüseyme kentlerinde yağış miktarlarının 80 ila 130 milimetre arasında değişeceği belirtildi.

Fas'ın Tanca limanı ile İspanya'nın Tarifa limanı arasındaki deniz geçidi, Akdeniz üzerinden Kuzey Afrika ile Güney Avrupa'yı birbirine bağlayan, Cebelitarık Boğazı'ndaki en önemli geçişlerden biri sayılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas-İspanya Feribot Seferleri Durdu - Son Dakika

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