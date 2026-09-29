Fas Kralı 6. Muhammed, ilk kez bir kadını hükümeti kurmakla görevlendirdi - Son Dakika
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Fas Kralı 6. Muhammed, ilk kez bir kadını hükümeti kurmakla görevlendirdi

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Fas Kralı 6. Muhammed, ilk kez bir kadını hükümeti kurmakla görevlendirdi
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Fas Kralı 6. Muhammed, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü olan kadını yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi. Görevlendirilen kadın, ülke tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu.

Fas Kralı 6. Muhammed, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü Fatima Zahra el-Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

HÜKÜMETİ KURMAKLA GÖREVLENDİRİLEN İLK KADIN OLDU 

Fas Kraliyet Sarayı, Protokol ve Şeref Nişanları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Mansuri'yi kabul ederek kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Mansuri, ülke tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu.

Fas Anayasası'nın 47. maddesine göre kral, Temsilciler Meclisi seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanan siyasi partinin başkanını hükümeti kurmakla görevlendiriyor. Hükümet üyeleri ise hükümet başkanının teklifi üzerine kral tarafından atanıyor.

SEÇİMLERDE 97 SANDALYE İLE BİRİNCİ OLMUŞTU

Fas İçişleri Bakanlığı, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi seçimlerinde PAM'ın 97 sandalye kazanarak birinci olduğunu duyurmuştu. Seçimlerde Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) 66 sandalyeyle ikinci, İstiklal Partisi 65 sandalyeyle üçüncü, Adalet ve Kalkınma Partisi ise 54 sandalyeyle dördüncü sırada yer almıştı.

Temsilciler Meclisinde hükümet kurmak için en az 198 sandalyelik çoğunluk gerekiyor. Bu nedenle seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümet çoğunluğunun oluşturulması için siyasi partiler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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