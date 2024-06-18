Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı vesilesiyle 1.484 mahkuma af çıkardı

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RABAT, 18 Haziran (Xinhua) -- Fas Kralı 6. Muhammed Pazartesi günü Kurban Bayramı vesilesiyle 1.484 mahkuma af çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre affa dahil olan 1.209 mahkumun hapis cezalarında indirim yapıldı; 275 mahkum ise hapis cezalarının, para cezalarının veya her ikisinin birden iptal edilmesinden yararlandı.

Kraliyet affı Fas'ta önemli yıldönümlerinde ya da dini bayramlarda geleneksel olarak uygulanıyor.