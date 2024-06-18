RABAT, 18 Haziran (Xinhua) -- Fas Kralı 6. Muhammed Pazartesi günü Kurban Bayramı vesilesiyle 1.484 mahkuma af çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre affa dahil olan 1.209 mahkumun hapis cezalarında indirim yapıldı; 275 mahkum ise hapis cezalarının, para cezalarının veya her ikisinin birden iptal edilmesinden yararlandı.
Kraliyet affı Fas'ta önemli yıldönümlerinde ya da dini bayramlarda geleneksel olarak uygulanıyor.
Son Dakika › Güncel › Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı vesilesiyle 1.484 mahkuma af çıkardı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?