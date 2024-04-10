Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı

Mustafa Elitaş, Kayseri'de Bayram Namazı Kıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.