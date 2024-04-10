Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı vesilesiyle aralarında terörden hüküm giymiş 18 kişi dahil 2 bin 97 mahkum hakkında af kararı çıkardı.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kral 6. Muhammed, bayram münasebetiyle 2 bin 97 mahkumun affedilmesine karar verdi." denildi.
Açıklamada, aşırıcılık ve terörizm davalarından hükümlü olan 18 kişinin de aftan yararlandığı vurgulandı.
Fas'ta kral, anayasanın 58. maddesi uyarınca milli veya dini günlerde çeşitli suçlardan hüküm giyen mahkumlar için af kararı verebiliyor.
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların bayramda mutlu olmalarını sağlarken, kumbara hediyesi ile de para biriktirmelerine katkıda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.
Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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