Fas Kralı 6. Muhammed, Taht Günü'nde 2.476 Mahkumu Affetti

Güncel

RABAT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının kutlandığı önemli bir ulusal bayram olan Taht Günü'nde 2.476 mahkumu affetti.

Fas Adalet Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre af kapsamında 2.278 mahkumun ceza sürelerinde indirim yapılırken 182 mahkumun hapis cezaları, para cezaları ya da her ikisi birden iptal edildi.

Açıklamada aşırıcılık ve terör suçlarından hüküm giymiş 16 mahkumun da aşırıcılık ve terörizmi terk etmelerini sağlayan rehabilitasyon programını tamamladıkları için af kapsamına alındığı belirtildi.

Her yıl 30 Temmuz'daki Taht Günü'nde Kral 6. Muhammed'in 1999'da tahta çıkışının yıldönümü kutlanıyor.

Fas'ta önemli ulusal kutlama ya da dini bayramlarda kral geleneksel olarak af ilan ediyor. Bu aflar kralın adalet sistemindeki ve toplumsal uzlaşı çabalarındaki rolünü yansıtıyor.