Fas Kralı 6. Muhammed'in Mevlit Kandili dolayısıyla af kararnamesi çıkardığı bildirildi.
Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, kararnameden 638 tutuklu ve hükümlünün yararlandığı belirtildi.
Açıklamada, mahkumlardan 25'inin kalan cezalarını çekmekten muaf tutulduğu, 453'ünün cezasında indirim yapıldığı bildirildi.
Faslı 3 hükümlü hakkındaki müebbet hapis cezasında da indirime gidildiği kaydedilen açıklamada, tutuksuz yargılanan 157 kişinin de beraat ettiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Fas Kralı'ndan Mevlit Kandili'nde Af Kararnamesi - Son Dakika
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