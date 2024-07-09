Fas, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerine olumlu etkileri olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fas, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerine olumlu etkileri olduğunu belirtti

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerinin güvenlik ve istikrarında olumlu etkileri olduğunu açıkladı. Burita, Libya krizinin çözümünün Libyalıların elinde olduğunu ve meşruiyet meselesinin seçimler yoluyla çözülebileceğine inandıklarını vurguladı. Fas, Libya'da çatışan taraflar arasındaki diyaloğa ev sahipliği yapmış ve seçim yasasına ilişkin toplantılara katkıda bulunmuştur. Sahel bölgesi ise terör gruplarının saldırılarının hedefi olmaktadır.

09.07.2024 04:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas, Libya'nın istikrarının, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerinin güvenlik ve istikrarında "olumlu" etkilerinin olduğunu bildirdi.

Fas resmi haber ajansına göre, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesini ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Khoury ile yaptığı görüşmenin ardından başkent Rabat'ta gazetecilere açıklama yaptı.

Burita, "Bugün Libya krizinin bir çıkış yolu bulması gerekiyor, çünkü Libya'nın istikrarının, Kuzey Afrika ve Sahel'in güvenliği ve istikrarı üzerinde oldukça olumlu etkisi var." dedi.

Fas Dışişleri Bakanı Burita, ülkesinin, "Libya krizinin çözümünün Libyalıların elinde olduğuna ve Libya'daki meşruiyet meselesinin çözümünün ancak seçimler yoluyla olabileceğine her zaman inandığını" vurguladı.

Burita, Fas'ın, Libya'nın tüm kurumlarıyla her zaman saygı ve güvene dayalı çalıştığını ve olumlu ilişkiler içerisinde bulunduğunu kaydetti.

Fas daha önce Libya'da çatışan taraflar arasındaki 5 turluk diyaloğun yanı sıra Libya Yüksek Devlet Konseyi ve Temsilciler Meclisi heyetleri arasındaki seçim yasasına ilişkin toplantılara da çok kez ev sahipliği yapmıştı.??????

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, 10 yılı aşkındır çeşitli yabancı misyonlara karşın terör gruplarının saldırılarının hedefi oluyor.

Batı Afrika'da Atlantik Okyanusu'nun kıyısındaki Senegal ile başlayan Sahel kuşağı, Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Kızıldeniz'e komşu Sudan sınırlarında sona eriyor.

Güvenlik krizi nedeniyle bugün Sahel dendiğinde akla ilk silahlı terörist grupların saldırıları geliyor.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da uluslararası ve yerel kuruluşların defalarca yaptığı çağrılara rağmen parlamento ve devlet başkanlığı seçimleri, seçim kanunları üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle uzun süredir yapılamadı.

Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde yer alan Temsilciler Meclisinin (TM) altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme (6+6) Komitesi, 6 Haziran 2023'te seçim kanunları üzerinde anlaşmaya vardı.

TM, 4 Kasım 2023'te 6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarını onayladığını duyurdu ancak Devlet Yüksek Konseyi, TM'yi, 6+6 Komitenin belirlediği seçim kanunlarını değiştirmekle itham ederek, yalnız "6+6 Komitenin belirlediği seçim yasalarına bağlı olduğunu" açıkladı.

TM, Devlet Yüksek Konseyinin itirazına rağmen onayladığı seçim kanunlarını resmi gazetede yayımladı ve seçim kanunlarının yürürlüğe girdiğini savundu. İki kurum arasındaki söz konusu anlaşmazlık nedeniyle seçimlerle ilgili süreç başlatılamadı.

İki kurum için en belirgin anlaşmazlık noktası ise devlet başkanlığına adaylık şartları konusunda yaşanıyor.

Devlet Yüksek Konseyi, asker ve çifte vatandaşlığı bulunanların (Halife Hafter) devlet başkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını, TM ise bu durumun adaylık için bir engel teşkil etmediği görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

Kuzey Afrika, Libya, Nasır, Fas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerine olumlu etkileri olduğunu belirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:19 Türksat 6A uzaya fırlatıldı Türksat 6A uzaya fırlatıldı
23:11 Malatya’da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü Malatya'da sanayi sitesinde büyük yangın: 25 prefabrik iş yeri küle döndü
22:47 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna’yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu 36 kişinin öldüğü saldırılarla ilgili Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Biz vurmadık, kendileri vurdu
20:06 Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi Dosya artık Erdoğan’ın önünde Tartışmalara neden olan sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Dosya artık Erdoğan'ın önünde
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
01:49 Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi Kadın plaj görevlisi, denizden çıkmaları için uyardığı sekiz kadın tarafından darbedildi
23:33 Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları’nda güreşemeyecek Kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edilen Rıza Kayaalp, Paris Olimpiyatları'nda güreşemeyecek
22:59 Gremio’daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe’ye geri döndü Gremio'daki kiralık sözleşmesini fesheden Joao Pedro, Fenerbahçe'ye geri döndü
22:29 İstanbul’da korkunç olay Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç olay! Başı yük asansörüne sıkışan işçi feci şekilde can verdi
21:42 Adı Beşiktaş ile anılıyordu Immobile’nin kulübü Lazio’dan açıklama var Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Immobile'nin kulübü Lazio'dan açıklama var
21:21 Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu Parkinson doktoru, Beyaz Saray’ı 8 defa ziyaret etmiş Biden başkanlık yarışından çekiliyor mu? Parkinson doktoru, Beyaz Saray'ı 8 defa ziyaret etmiş
21:16 ’’Evde ek iş, evde paketleme işi’’ ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi ''Evde ek iş, evde paketleme işi'' ilanıyla 1000 kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete çökertildi
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 05:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Fas, Libya'nın istikrarının Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerine olumlu etkileri olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement