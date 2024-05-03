Fas'ta DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi - Son Dakika
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Fas'ta DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi

Fas\'ta DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi

Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişilik bir hücrenin çökertildiğini duyurdu. Şüphelilerin gözaltına alındığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde halifesine biat eden şüphelilerin şiddete teşvik kampanyaları yürüttüğü ve hayati öneme sahip tesisleri ve güvenlik kurumlarını hedef alan terör planlarını yürütme niyetlerinin ortaya çıktığı belirtildi.

03.05.2024 15:10
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Fas, eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 5 kişilik bir hücrenin çökertildiğini duyurdu.

Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi tarafından operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "kamu düzenine ciddi şekilde zarar vermeyi amaçlayan terör planlarını uygulama hazırlığında oldukları" şüphesiyle yaşları 22 ile 46 arasında değişen DEAŞ mensubu 5 kişiden oluşan terör hücresinin çökertildiği belirtildi.

Şüphelilerin Kazablanka, Tanca, Tatvan, Martil kentleri ve Suvayr bölgesinin Unaga beldesinde gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlk veriler, DEAŞ'ın sözde halifesine biat eden şüphelilerin, şiddete teşvik kampanyaları yürüttüklerini ve hayati öneme sahip tesisleri ve güvenlik kurumlarını hedef alan terör planlarını yürütme niyetlerini de ortaya koydu."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta DEAŞ Terör Hücresi Çökertildi - Son Dakika

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