Fas'ta Gazze İçin Protestolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas'ta Gazze İçin Protestolar

16.08.2025 03:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın 58 şehrinde, Gazze'deki soykırım ve gazeteci ölümlerine karşı 105 yürüyüş düzenlendi.

Fas Ümmet Davalarını Destekleme Heyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki açlık ve soykırım saldırılarına son verilmesi ve başta Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka olmak üzere bölgede öldürülen gazetecilerin hedef alınmasını kınamak amacıyla ülke genelinde 58 şehirde 105 protesto ve yürüyüş düzenlendiğini duyurdu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Taza, Ucda, El-Cedide, Kazablanka ve Agadir dahil 58 şehrinde 105 protesto ve yürüyüş yapıldığı belirtildi.

Protestolarda, "Öldürmeye, açlığa ve gazetecilerin öldürülmesine hayır" sloganlarının atıldığı aktarılan açıklamada, katılımcıların Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik soykırım savaşı, açlık ve abluka politikaları, Batı Şeria'daki katliamlar, Yahudi yerleşim birimlerinin tehlikeli şekilde genişletilmesi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrar eden saldırıları kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, göstericilerin ayrıca Gazze'de görev yapan gazetecilerin "gerçeğin sesini susturmak ve Siyonist rejimin (İsrail) işlediği suçları örtbas etmek amacıyla" hedef alınmasını protesto ettikleri kaydedildi.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze'deki Şifa Hastanesi avlusunda kaldıkları çadırı bombalayarak Şerif ve Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 Filistinli gazeteciyi öldürmüştü.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümet Medya Ofisine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucu öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.

İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme politikaları uyguluyor.

Uluslararası Adalet Divanının durdurma yönündeki çağrı ve kararlarını dikkate almayan İsrail'in saldırıları, şimdiye kadar 61 bin 827 Filistinlinin ölümüne, 155 bin 275 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ayrıca 9 binden fazla kişi kayıp, yüz binlercesi yerinden edilmiş durumda. Kıtlık ise 107'si çocuk olmak üzere 240 can aldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas'ta Gazze İçin Protestolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKKYPG’ye meydan okudular Silahlarıyla stadyumda toplanıp terör örgütü PKK/YPG'ye meydan okudular
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu’da cezaevine konuldu Avukat Rezan Epözdemir, Çorlu'da cezaevine konuldu
RAMS Başakşehir’in UEFA Konferans Ligi’nde play-off rakibi belli oldu RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu
Karşıya geçerken araba çarptı Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti Karşıya geçerken araba çarptı! Metrelerce savrulan adam hayatını kaybetti
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
73 ilde uyuşturucu operasyonu Yüzlerce şüpheli yakalandı 73 ilde uyuşturucu operasyonu! Yüzlerce şüpheli yakalandı
Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi Aleyna Dalveren 4 aylık evliliğinde kriz yaşadı, takılarını geri istedi
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Arda Turan’a büyük şok Kırmızı kart gördü Arda Turan'a büyük şok! Kırmızı kart gördü
Meteoroloji’den 13 kente “sarı“ kodlu uyarı Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak Meteoroloji'den 13 kente "sarı" kodlu uyarı! Fırtına ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

02:05
Alaska’dan ’barış’ çıkmadı Putin ve Trump’tan dikkat çeken ilk sözler
Alaska'dan 'barış' çıkmadı! Putin ve Trump'tan dikkat çeken ilk sözler
01:19
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü
Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 03:49:14. #7.13#
SON DAKİKA: Fas'ta Gazze İçin Protestolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.