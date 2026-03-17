Fas'ta Kadir Gecesi Geleneği - Son Dakika
Fas'ta Kadir Gecesi Geleneği

17.03.2026 14:20
Fas'ta Kadir Gecesi'nde çocuklar geleneksel kıyafetlerle süslenip hatıra fotoğrafları çekiliyor.

Fas genelinde, Kadir Gecesi'nde kız ve erkek çocukların geleneksel kıyafetler giydirilerek süslenmesi ve hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle yaşatılan gelenek, şehirlerde renkli görüntülere sahne oluyor.

Teravih namazının ardından aileler küçük kız ve erkek çocuklarını geleneksel kıyafetlerle hazırlayarak şehir merkezlerinde gezdiriyor ve stüdyolarda ramazan hatırası fotoğraflar çektiriyor. Bu gelenek ramazan ayının 27'nci gecesinde başlayıp Ramazan Bayramı'na kadar devam ediyor.

Fas'ın başkenti Rabat'ta da çok sayıda aile, çocuklarıyla birlikte bu geleneği yaşatmak için fotoğraf stüdyolarına ve şehir merkezlerine akın etti.

Özellikle Beşinci Muhammed Caddesi çevresinde toplanan aileler, geleneksel süslemeler ve yöresel müzikler eşliğinde çocuklarıyla ramazan ayına dair hatıralar oluşturdu.

AA muhabirine konuşan Faslı baba Feth Abdullah, Fas'ta kadir gecesinin çocuklar için özel bir anlamının olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde yaygın olan bu gelenek çerçevesinde, küçük kız ve erkek çocuklarımızı süsleyip giyindiriyoruz ve onları gezmeye çıkarıyoruz. Geleneksel düğün adetlerimize benzer şekilde folklorumuzu yansıtan kıyafetlerle fotoğraflar çektirerek, çocuklarımız için anı biriktiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Rabat'taki bir fotoğraf stüdyosu çalışanı Muhammed Hasan ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesinin Fas'ta çocuklar için özel bir yeri ve hatırası olduğunu bu geleneğin nesiller boyu yaşatıldığını belirtti. Hasan, "Burada da gördüğünüz gibi bu geceye özel bu adet, Fas'a özel giysi ve süslemelerle çocuklar için yaşatılıyor." dedi.

-Türk aile de geleneği deneyimledi

Rabat'ta yaşayan Türk vatandaşı Kübra Nur Dağ da kızı Birce ile bu geleneğe katılan aileler arasında yer aldı.

AA muhabirine konuşan Dağ, Fas'ta yaşatılan bu geleneğin kendilerine güzel bir ramazan hatırası kazandırdığını belirterek, "Birkaç senedir Fas'ta ikamet ediyoruz ve bu kızımın ilk ramazanı. Kadir Gecesi'nde çocukların süslenip sevindirildiği bu geleneği biz de değerlendirmek istedik." dedi.

Dağ, bu geleneğin Türkiye'de geçmişte yaygın olan "Arife Çiçeği" geleneğini hatırlattığını ifade ederek, "İnsanlar çocuklarına geleneksel kıyafetler giydirip hatıra fotoğrafları çektiriyor. Biz de kızımın ilk ramazanını güzel hatırlaması için bunu yaşamak istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fas'ta Kadir Gecesi Geleneği - Son Dakika

SON DAKİKA: Fas'ta Kadir Gecesi Geleneği - Son Dakika
