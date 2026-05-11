Fas'ta Kaybolan ABD Askerinden Biri Bulundu

11.05.2026 03:56
Fas ordusu, 'Afrika Aslanı 2026' tatbikatında kaybolan ABD askerlerinden birinin cesedine ulaştı.

Fas ordusu, "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı sırasında kaybolan 2 ABD askerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığını, diğer asker için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, yaklaşık 8 gün önce tatbikat sırasında kaybolan ABD askerlerinden birinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri ile sivil savunma ekiplerinin, Fas ve ABD'ye ait kara, deniz ve hava unsurlarının ortak çalışmaları sonucu askerin cesedinin tespit edilerek bulunduğu yerden çıkarıldığı aktarıldı.

Cesedine ulaşılan askerin Teğmen Kendrick Lamont Key Jr olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, cesedin askeri helikopterle ülkenin orta kesimindeki Gulmim kentinde bulunan Mulay Hasan Askeri Hastanesi morguna nakledildiği, ülkesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Diğer kayıp ABD askerine ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2 ABD askerinin 2 Mayıs'ta Fas'ın Tan Tan kenti yakınlarındaki Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurmuştu.

Fas ile ABD'nin ortaklaşa düzenlediği ve Afrika kıtasının en büyük askeri tatbikatları arasında gösterilen "Afrika Aslanı 2026" tatbikatı, 41 ülkenin katılımıyla 27 Nisan'da başlamış, 8 Mayıs'ta sona ermişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
