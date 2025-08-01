Fas'ta Mezuniyet: Gazze'den 5 Filistinli Öğrenci Yüksek Lisans Başardı

Fas'ta eğitim gören Filistinli öğrencilerden 5'i, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten beri işlediği soykırıma rağmen yüksek lisanslarını tamamlamayı başardı.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden soykırımda Gazze'de eğitim sistemi tamamen çökertildi. 156 üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 382'si ise kısmen yıkıldı. 13 bin 400 öğrenci saldırılarda öldü, 785 bini ise eğitimden mahrum bırakıldı.

Gazze'deki bu kara tabloya ve yakınlarından aldıkları üzücü haberlere rağmen Filistinli öğrenciler, tüm zorluklara meydan okuyarak Fas'ta eğitimlerini tamamladı.

Yıllar önce lisans eğitimi almak için Fas'a gelen öğrencilerden 5'i, Kazablanka'daki 2. Hasan Üniversitesi Hukuk, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve Diplomatik Savunuculuk alanında yüksek lisans eğitimlerini tamamladı.

Buruk başarı

Fas'a 2019'da lisans eğitimi için geldiğini ve büyük zorluklarla yüksek lisansını tamamladığını söyleyen Filistinli öğrenci Mecd Ramazan, Gazze'de yakınlarının yaşadıklarının kendilerini çok etkilediğini dile getirdi.

Gazze'deki insani durumun yıllardır süren abluka nedeniyle öncesinde de zor olduğunu söyleyen Ramazan, ellerindeki imkanlar dahilinde eğitimlerini Fas'ta tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Bir diğer Filistinli öğrenci Yusuf eş-Şerrab ise mezun olmaktan ötürü mutluluk duysa da Gazze'deki "vahşi" saldırıların kendilerini zihnen çok meşgul ettiğini dile getirdi.

Şerrab, Gazzedekilerin bir an evvel bu soykırımdan kurtulmasını diledi.

Anlamlı mezuniyet

Hukuk, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Fatıma ez-Zehra Alemi ise öğrenciler arasında Gazzelilerin de olması nedeniyle mezuniyet töreninin çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Alemi, öğrencilerin Gazze'deki yakınlarının İsrail soykırımına maruz kalması nedeniyle zor bir süreçten geçmelerine rağmen çok çaba sarf ettiklerini ve tüm zorlukları aşarak yüksek lisans diploması almaya hak kazandıklarını söyledi.

Bu öğrencilerin eğitim süreçlerini yakından takip ettiklerini aktaran Alemi, bu mezuniyetin, Fas üniversitelerindeki dayanışma ruhunu yansıttığını sözlerine ekledi.

Fas'taki yükseköğretim kurumlarında 276 Filistinli öğrenci eğitim görüyor.

Fas yönetimi, Ocak 2024'te, Gazze'den gelenler dahil 100 Filistinli öğrenciye üniversite ve yükseköğretim kurumlarında eğitim görmeleri için burs verileceğini duyurmuştu.