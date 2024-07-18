Fas'ta Öğrenciler İsrail ile Akademik Normalleşmenin İptalini Talep Ediyor

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Fas'ta binlerce öğrenci Gazze Şeridi'ni aylardır yoğun saldırı altında tutan İsrail ile akademik normalleşmenin kaldırılması çağrısı yaptı.

Fas Ulusal Öğrenciler Birliği tarafından sunulan "İsrail ile akademik normalleşme anlaşmalarının iptalini içeren dilekçeyi" binlerce öğrenci imzaladı.

Fas Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve Yenilik Bakanı Abdullatif el-Miravi'ye sunulan dilekçede "Bakanlık, üniversite ve kurum başkanlarından İsrail'le normalleşme anlaşmalarından derhal çekilme ve Siyonist oluşumla imzalanan tüm ortaklıkları iptal etme talimatı vermeleri" talep edildi.

Öğrenciler Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ile normalleşmenin kabul edilemez olduğunu ve bundan memnuniyetsizlik duyduklarını ifade etti.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

Fas'ın Batı Sahra'daki egemenliğinin tanınması karşılığında İsrail ile diplomatik ilişkilerini yeniden başlatmasını öngören normalleşme anlaşması 10 Aralık 2020'de imzalanmıştı.