Fas'ta Sıcak Hava Dalgası Sonucu 21 Kişi Hayatını Kaybetti

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RABAT, 26 Temmuz (Xinhua) -- Fas'ın orta kesimlerinde sıcaklıkların artmasının ardından Beni-Mellal Bölgesel Hastane Merkezi'nde son 24 saatte toplam 21 ölüm vakası kaydedildi.

Yerel Sağlık ve Sosyal Koruma Departmanı'ndan alınan bilgiye göre, hayatını kaybedenlerin birçoğunun yaşlı veya kronik hastalıklarının olduğu öğrenildi.

Fas genelinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, bazı şehirlerde sıcaklık 40 santigrat dereceye kadar çıktı ve sıcak çarpması vakalarında artış yaşandı.

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Perşembe günü vardiyalı nöbet sisteminin uygulanması, sağlık çalışanlarının harekete geçirilmesi ve gerekli ilaç ile tıbbi malzemelerin hazırlanması gibi bir dizi acil önlem ve düzenleme açıkladı.

Bakanlık ayrıca vatandaşları sıcaktan korunmak için önlemler almaya, sıcağa bağlı hastalık belirtilerine karşı dikkatli olmaya ve gerekirse acil tıbbi yardım almaları konusunda uyardı.