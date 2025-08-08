Fas'ta Turizmde Rekor Artış

Fas'ın, 2025 yılı temmuz ayı sonu itibarıyla 11,6 milyon turisti ağırladığı bildirildi.

Turizm, Geleneksel El Sanatları, Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Bakanlığının verilerine göre bu rakam, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışa işaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yılın 7 ayında ülkeye gelen 11,6 milyon ziyaretçinin, yüzde 52'sinin yurt dışında yaşayan Faslılar olduğu bildirildi.

Temmuz ayında da turizmdeki artışın devam ettiği belirtilen açıklamada, bu ayda 2,7 milyon turistin ağırlandığı, bunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 artış anlamına geldiği kaydedildi.

Aynı dönemde yabancı turist sayısının yüzde 2 artışla 875 bine, yurt dışında yaşayan Faslıların sayısının ise yüzde 7 artışla 1,8 milyona ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmesine yer verilen Turizm Bakanı Fatıma Zehra Amur, "Fas, milyonlarca turist için keşif imkanı sunan bir destinasyon olduğu kadar, gönüllere yakın bir cazibe merkezidir." ifadesini kullandı.

Bakan Amur, turizmdeki olumlu ivmenin, iç turizm, Fas diasporası ve yabancı ziyaretçilerin katkısıyla sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık açıklamasında turist beklentilerinin dikkate alındığını, seyahat deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmaların süreceğini ve verilerin Bakanlığın 2023-2026 Turizm Yol Haritası öncelikleriyle uyumlu olduğuna da işaret etti.