Fas'ta Vahaların Yangından Korunması İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

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Fas'ta, palmiyelerin olduğu vahaların yangından korunması için imza kampanyası başlatılarak yetkililere çağrıda bulunuldu.

Fas, her yıl yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan ormanlarda çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Son olarak 2023'te 466 civarındaki yangında 6 bin 426 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Tinghir şehrinde bir vahada çıkan yangından iki gün sonra Faslı aktivistler, vahaların yangınlardan korunması talebiyle bir girişim başlattı.

"Vaha Emanettir" sloganıyla başlatılan elektronik imza kampanyasına, çok sayıda Faslı katıldı.

Kuraklık ve çölleşmeyle beraber su kıtlığının vahaları tehdit ettiği kaydedilen imza kampanyasında, "Özelde vahaları genel olarak da çevreyi önemseyen kişiler, yetkililerden vahaları yangınlardan korumasını ve olası felaketlerin önlenmesi için proaktif bir plan geliştirmesini istiyor." denildi.

Fas'ta pek çok kent orman yangınlarına karşı uyarılmıştı

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, 10 ilin (Tanca, Asilah, El-Fahs, Ancera, Nazur, El-Araiş, El-Huz, Hanifra, Tavnat, Taza, Berkan, Suveyra) kırmızı alarm seviyesinde olduğunu belirtmiş ve bu illerde ormanlara yakın yerlerde yaşayanları uyarmıştı.

Açıklamada ayrıca, Şafşavan, Tatvan, El-Mazik el-Fineydık, Beni Mellal, El-Humeysat, Tavrirt, Tarudant ve Vecde illerinin "turuncu", el-Huseyme, Sidi Süleyman, El-Kunaytıra ve Agadir'in de "sarı" alarm seviyesinde olduğu belirtilmişti.