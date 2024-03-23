Fas'tan İspanya'ya göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 3 ölü, 7 kayıp

Güncel

MADRİD, 23 Mart (Xinhua) -- Fas'ın kuzey sahilinden İspanya'nın güneyine doğru yol alan ve göçmenleri taşıyan küçük bir teknenin Cuma sabahı alabora olması sonucu en az üç kişinin öldüğü ve yedi kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

İçinde 12 kişinin bulunduğu belirtilen bot Motril limanı açıklarında alabora oldu. Hayatta kalan iki kişi Almeria yakınlarındaki Torrecardenas Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

İspanya deniz kurtarma hizmetleri, MS Azura adlı yolcu gemisinin Sacratif Burnu'nun 26 deniz mili açığında içinde beş kişinin bulunduğu yarı batık bir tekne gördüğünü bildirmesinin ardından Almeria'daki kurtarma koordinasyon merkezinin yerel saatle sabah 8'de alarma geçtiğini doğruladı.

Bir kurtarma hizmeti helikopteri hızla bölgeye sevk edildi ve hayatta olan ancak ciddi hipotermi geçiren iki kişiyi kurtardı. Ancak gemideki diğer üç kişi hayatını kaybetti. Halen kayıp olan yedi kişi için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endülüs İnsan Hakları Derneği'ne göre geçtiğimiz yıl Fas'tan İspanya'nın güneyine uzanan göçmen rotasında en az 2.789 kişi hayatını kaybetti.