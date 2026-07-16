Fas ve Fransa'dan İşbirliği Anlaşmaları - Son Dakika
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Fas ve Fransa'dan İşbirliği Anlaşmaları

16.07.2026 19:45
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Fas ve Fransa, 12 mutabakat zaptı ile işbirliğini güçlendirdi, sivil havacılık ve eğitim öncelikli.

Fas ve Fransa, sivil havacılık, demir yolu ve eğitim olmak üzere çok sayıda alanda işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan 12 mutabakat zaptı imzaladı.

Fas ile Fransa arasında 15. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı, 15-16 Temmuz'da Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlendi.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ile Fransa Başbakanı Sebastien Lekornu'nun başkanlık ettiği imza töreninde, iki ülke arasında dış politika, sivil havacılık, demir yolu, kültür ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmeye yönelik 12 mutabakat zaptı imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar arasında, "feminist dış politika" alanında işbirliğini öngören bir niyet mektubu yer aldı. Söz konusu anlaşmayla iki ülkenin dışişleri bakanlıkları ve uluslararası platformlarda bu alandaki deneyimlerin paylaşılması ve diplomatik çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Taraflar ayrıca sivil havacılık alanında işbirliği alanlarını ve yöntemlerini belirleyen üç yıllık eylem planını içeren bir anlaşmaya imza attı.

Törende, Fransa Kalkınma Ajansı tarafından Rabat bölgesel hızlı tren ağı ile Fas'ın su politikalarının desteklenmesine yönelik iki ayrı kredi anlaşması da imzalandı. Bunun yanı sıra deniz bilimleri alanında eğitim iş birliğine ilişkin anlaşma yapıldı.

Anlaşmalar kapsamında ayrıca Sahra Altı Afrika'daki video oyunu geliştiricileri ve üreticilerini desteklemek amacıyla ortak çalışma mekanizması oluşturulması, Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi ile Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı İletişim Dairesi arasında iş birliğinin artırılması kararlaştırıldı.

İki ülke, Fransa eğitim ağı kapsamında Arap dili, tarih ve coğrafya öğretimine ilişkin bir niyet bildirisi de imzaladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ekim 2024'te Fas'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülke yetkilileri arasında karşılıklı ziyaretler artmış ve çeşitli sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza atılmıştı.

Söz konusu ziyarette Fas Kralı 6. Muhammed ile Macron, iki ülke arasında "sağlam ve istisnai ortaklık bildirisi" imzalamıştı.

Kaynak: AA

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