Fast-food Belgeselci Morgan Spurlock 53 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fast-food Belgeselci Morgan Spurlock 53 Yaşında Hayatını Kaybetti

Fast-food Belgeselci Morgan Spurlock 53 Yaşında Hayatını Kaybetti

Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında çektiği belgesellerle tanınan Morgan Spurlock, 53 yaşında kansere bağlı komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Kardeşi Craig Spurlock, Morgan'ın sanatı ve fikirleriyle insanlara çok şey kattığını belirtti. Spurlock, 2004 yılında çektiği 'Super Size Me' belgeselinde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.

24.05.2024 17:57
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NEW Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında bir çok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kardeşi Craig Spurlock, yaptığı açıklamada, "Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir yaratıcı dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Morgan Spurlock, fast-food yiyeceklerin zararlarını anlatmak için 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.

Kaynak: AA

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