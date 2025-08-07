Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı - Son Dakika
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı

07.08.2025 19:15
"Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına erişim engeli getirildi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube'daki kanalına da erişim engeli kararı verildi.

FATİH ALTAYLI'NIN YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar uygulamaya konulmak üzere Bilgi Teknolojileri Kurumu'na(BTK) gönderildi.

3 EKİM'DE HAKİM KARŞISINDA

Öte yandan Altaylı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında ilk duruşmanın Marmara Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan 2 No'lu duruşma salonunda 3 Ekim saat 10.00'da görülmesine karar verildi. Öte yandan Altaylı hakkında yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye talebi reddedilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna Han:
    var ya bunların yatacak yeri yok ne yaparsanız yapın 78 9 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Gün gelecek gerçek erişim engelini halk sandıkta koyacak...Adaletin bu kadar siyasileştirmenin bedelini birileri ödeyecek... 65 10 Yanıtla
    Halis demir:
    1960 ı hatırla 28 şubattı hatırla vatan hainleri 0 0
  • cihat:
    Ağzından CUMHUR başkanı Bile Çıkmadı Adamın. Ey Korku Sen Nelere Kadirsin. 43 9 Yanıtla
  • yol yolcu :
    neden? 23 20 Yanıtla
  • Osman A:
    Kanal kapatma ne alaka ? Sebep ne ? 36 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
