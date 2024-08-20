Fatih Belediyesi 1466 Hayvanı Kısırlaştırdı ve 890'ına Kuduz Aşısı Yaptı

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Fatih Belediyesi, bu yıl 1466 sahipsiz hayvanı kısırlaştırırken, 890'ına kuduz aşısı yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılbaşından ağustos ayına kadar geçen 7 ayda 3 bin 877 sahipsiz hayvana veteriner hizmeti verildi, 1274'ü ise mikroçip ve küpeleme yapılarak kayıt altına alındı.

Çalışma kapsamında 1466 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı, 890'ına kuduz aşısı, 11 bin 103'üne de parazitlere karşı koruyucu aşılama yapıldı.

Yerinde müdahale uygulamalarında 4 bin 305 sahipsiz hayvana sahada anlık sağlık hizmeti verildi.

Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde muayene tedavi sürecinde 36 bin 997 uygulama gerçekleştirildi.

Yedikule Hayvan Barınağı'nda yasaklı ırk olan 223 köpeğin ise bakımı sağlanıyor.