 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde Şenlik Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde Şenlik Düzenledi

Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Turan, burada yaptığı konuşmada, Kara Surları Millet Bahçesi'nin tarihi bir ana ev sahipliği yaptığını ve Fatih'e kazandırılan en kapsamlı yeşil alan vizyonu projesi olduğunu belirtti. Şenlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu ve sahne etkinlikleri gerçekleştirildi.

Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi\'nde Şenlik Düzenledi
06.01.2024 - 15:51,
Abone Ol

Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde şenlik düzenledi.

Millet Bahçesinin Mevlanakapı ile Silivrikapı surları arasında yer alan bölümünde yapılan şenliğe, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin tarihi bir ana ev sahipliği yaptığını söyledi.

Fatih'te son 5 yılda, kültürel mirası koruyup yaşatan, aile hayatını ve sosyal aktiviteleri destekleyen nitelikli birçok önemli projeyi vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

Turan, millet bahçesinin, Fatih'e kazandırılan en kapsamlı yeşil alan vizyonu projesi ve sosyal belediyecilik anlayışına güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Kara Surları Millet Bahçesi'nin, Topkapı- Yedikule arasında 3,5 kilometrelik hat boyunca uzanan 230 bin metrekarelik bir alanı kapladığını aktaran Turan, "5 etaptan oluşan projenin ilk etabını 21 Mayıs'ta, söz verdiğimiz tarihte hizmete açmıştık. İkinci etap için verdiğimiz sözü de tuttuk." dedi.

"Bölgenin kentsel yapısına layık olmayan 111 niteliksiz yapıyı buradan temizledik"

Millet bahçesindeki ikinci etap çalışmalarını Mevlanakapı-Silivrikapı arasındaki 48 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiklerini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"26 bin metrekarelik alanın uygulamasını tamamladık, Fatihli hemşehrilerimizin hizmetine açıyoruz. Bu aşamada bölgenin kentsel yapısına, sahip olduğu tarihi değere layık olmayan 111 niteliksiz yapıyı buradan temizledik. İkinci etabın hizmete açılan kısmında yürüyüş ve bisiklet yolları, piknik alanları, tıbbi ve aromatik bitkiler konseptli tematik bahçe, basketbol sahası, fitness alanları, kitap-kafe ile çocuklarımız için çok amaçlı oyun grupları yer alıyor."

Turan, ikinci etap çalışmaları tamamen sona erdiğinde, Kara Surları Millet Bahçesi'nin doğal ürünler pazarı, çocuk oyun ve spor sahaları, 900 metrekarelik etkinlik çayırı gibi birçok fonksiyona sahip olacağını söyledi.

Fatih'le ilgili en büyük hayallerinden birinin Topkapı'dan Yedikule'ye kadar olan sur diplerini, yeşil alanlar, yürüyüş parkurları ve sosyal donatılarla baştan düzenlemek olduğunu aktaran Turan, Kara Surları Millet Bahçesi'nin kalan etaplarını da hızla tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

Millet bahçesinde düzenlenen şenlik kapsamında çocuklar için oyun alanları kuruldu. Sahne etkinliklerinin de gerçekleştirildiği şenlikte, katılımcılara belediye tarafından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Belediyesi, Cengiz Ergün, Fatih, Kara, Etkinlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde Şenlik Düzenledi - Son Dakika


16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29
İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02
Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49
Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37
Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı

Son Dakika
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:29 İpli Skolyoz Ameliyatı: Skolyoz Hastalarına Yeni Bir Umut
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
14:49 Bahçeli, Süper Kupa krizinden de TFF'yi sorumlu tuttu: Türk futbolu duvara toslamıştır
14:37 Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil 2 aylık ayrılığın ardından barıştı
14:35 Bahçeli: Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır
14:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 16:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Belediyesi, Kara Surları Millet Bahçesi'nde Şenlik Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement