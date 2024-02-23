Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi Sözlü Tarih Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika
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Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi Sözlü Tarih Sempozyumu Düzenledi

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi Sözlü Tarih Sempozyumu Düzenledi

Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi tarafından düzenlenen Sözlü Tarih Sempozyumu, Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyumda, Fatih'in kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlatılan Sözlü Tarih projesinin sonuçları değerlendirildi. Sözlü tarihin önemi ve etkisi tartışıldı. Proje kapsamında 2022-2024 arasında çalışmalar yapıldı ve 80 vatandaşın yaşamı kayıt altına alındı. Sempozyumda sözlü tarih ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

23.02.2024 18:19
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Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi birimi tarafından düzenlenen "Sözlü Tarih Sempozyumu", Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Fatih'in kültürel mirasını gün yüzüne çıkarmak için 2021'de başlatılan "Sözlü Tarih" projesinin sonuçlarını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen sempozyumda, sözlü tarihin önemi ve etkisi tartışıldı.

Proje kapsamında 2022-2024 arasında çalışma yürütülürken, detaylı literatür taramaları, saha araştırmaları, stüdyo hazırlıkları, çekimler ve proje tanıtımı gibi bir dizi faaliyet yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sözlü kültürün hayata dair deneyim pratiklerinin şifahi olarak toplum belleğine aktarılması olduğunu söyledi.

Turan, sözlü tarihin araştırma metodu olarak son yıllarda rağbet gördüğünü belirterek, "Sözlü tarih metodunun, özellikle şehircilik ve sosyal tarih çalışmalarında tercih edildiği, sevildiği bilinmektedir. Fatih Belediyesi olarak biz de ilçemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasına sahip çıkmak, şehrimizin derin hafızasını, insanlar ve mekanlar üzerinden belgelemek için Sözlü Tarih projesi başlattık. Zeyrek Akademi bünyesinde yürüttüğümüz sözlü tarih çalışmalarıyla ilçemizdeki toplumsal ve kültürel değişimin kaydını tutarak geleceğe aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Farklı sosyokültürel ve ekonomik özelliklere sahip 80 vatandaşın yaşamını kayıt altına aldıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Burada Fatih'imizin tarihinden uzun uzun bahsetmemize imkan yok. Elbette bu köklü tarihin, gün yüzüne çıkmamış, kaydedilmemiş dalları, uzantıları da mevcut. Biz bu projeyle geçmişi neredeyse medeniyet tarihi kadar eski olan şehrimizin insan ve hafıza birikimini değerlendiriyoruz. Proje kapsamında akademisyenlerimiz, sanatkarlarımız, esnafımız, ev hanımlarımız yani toplumumuzun bütün kesimleri hakkında fikir verebilecek geniş bir profilde hemşehrilerimizin yaşamını, hatıralarını kayıt altına aldık."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Başkan'ımız aslında bir ilçe belediyesinin faaliyetlerini değil, bizim kadim medeniyet merkezimizin tarihini, kültürünü ve medeniyetini ortaya koymaya, geçmişin birikimini günümüze ve geleceğe taşıyarak geleceğin de temellerini attı. Bir tarihçi olarak gördüğüm budur." değerlendirmesini yaptı.

"Sözlü tarih şu anda tarihçilikte ve diğer disiplinlerde oldukça kullanılan bir yöntem"

Programda proje danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Arzu Güldöşüren, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdülhamit Avşar, Doç. Dr. Yunus Uğur, Doç. Dr. M. Emir İlhan, Doç. Dr. Emine Çakır, Doç. Dr. Samet Çevik ve arkeolog Aslı Avcı gibi alanında uzman hocalar, "Mekan, Bellek, Gündelik Hayat ve Mekansal Dönüşümü Sözlü Tarihle Okumak", "Kültürel Miras, Müzecilik, Belgesel Sinema ve Sözlü Tarih İlişkisi" oturum başlıklarının altında sözlü tarih ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Sözlü Tarih projesinin 2021 yılında başladığını söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Arzu Güldöşüren, şu bilgileri verdi:

"Biz Fatih'teki kültürel miras mekanlarının gündelik hayattaki yeri ve dönüşümü adlı projeye 2021'de başladık. Bugüne kadar 80 kişiyle sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdik. Birincisi, bunun çıktılarını araştırmacılarla ve akademisyenlerle bir taraftan da aslında Fatihlilerle paylaşmak, ikincisi de sözlü tarih şu anda tarihçilikte ve diğer disiplinlerde oldukça kullanılan bir yöntem. Sözlü tarihin teorisine ve pratiğine dair bu alanın uzmanlarının yapacağı sunumlarla bire bir sempozyum düzenlemek istedik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Belediyesi Zeyrek Akademi Sözlü Tarih Sempozyumu Düzenledi - Son Dakika

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