Fatih Eminönü\'nde yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, o anlar kameraya yansıdı

Fatih Eminönü'nde yayaya çarpan otomobilin sürücüsü kaçtı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Eminönü'nde dün saat 22.10'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışıkla hareket eden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi ayağa kalkıp sürücüye tepki gösterdi; sürücü kaçtı, olay başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
FATİH'te yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 22.10 sıralarında Eminönü'nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, yeşil ışığın yanmasının ardından hareket eden otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kişi, ayağa kalkarak otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, yaşananlar başka bir sürücünün araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
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