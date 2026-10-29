Fatih Erbakan, 100. doğum yılında babası Necmettin Erbakan'ı sosyal medyada andı - Son Dakika
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Fatih Erbakan, 100. doğum yılında babası Necmettin Erbakan'ı sosyal medyada andı

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Fatih Erbakan, 100. doğum yılında babası Necmettin Erbakan\'ı sosyal medyada andı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı doğumunun 100. yıl dönümünde sosyal medya paylaşımıyla andı. Erbakan, 'Asra yön veren lider 100 yaşında' başlıklı paylaşımında babasını rahmet, minnet ve özlemle andı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün, ömrünü milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına ve İslam aleminin yeniden ayağa kalkmasına adayan kıymetli babam Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğumunun 100. yıl dönümü. Kıymetli babamı doğumunun 100. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 29 Ekim 1926'da doğan, eski başbakanlardan, Milli Görüş ve Saadet Partisi kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ın doğum gününü kutladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Asra yön veren lider 100 yaşında" başlığıyla sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, ömrünü milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına ve İslam aleminin yeniden ayağa kalkmasına adayan kıymetli babam Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın doğumunun 100. yıl dönümü. Ağır sanayi hamlelerinden D-8'in kuruluşuna, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki kararlı duruşundan milletimizin refahını önceleyen ekonomik politikalarına kadar pek çok alanda iz bırakan Erbakan Hocamız, ardında büyük bir fikir ve mücadele mirası bıraktı. Bugün bizlere düşen, onun ortaya koyduğu Milli Görüş anlayışını yaşatmak, milletimize hizmet etmek ve Adil Bir Dünya idealini gerçekleştirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaktır. Kıymetli babamı doğumunun 100. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA
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