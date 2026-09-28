Fatih Erbakan Afyonkarahisar\'da Salar ve Karamıkkaracaören\'i ziyaret etti

(AFYONKARAHİSAR) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar programı kapsamında Salar ve Karamıkkaracaören belediyelerini ziyaret ederek, belediye başkanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erbakan partisinin Afyonkarahisar İl Divanı Programı'na da katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Afyonkarahisar'daki programları kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Salar Belediyesi'ni ziyaret eden Erbakan, Belediye Başkanı Halil Aygün'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Karamıkkaracaören Belediyesi'ne geçen Erbakan, Belediye Başkanı Üzeyir Kasap ile bir araya geldi. Erbakan'a yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Erbakan, belediye ziyaretlerinin ardından Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Divanı Programı'na katıldı. Partiden yapılan açıklamada programın "büyük bir coşkuyla" gerçekleştirildiği belirtildi.