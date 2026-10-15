Erbakan'dan Azerbaycan'a başörtüsü yasağı tepkisi: Derhal vazgeçin - Son Dakika
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Erbakan'dan Azerbaycan'a başörtüsü yasağı tepkisi: Derhal vazgeçin

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Erbakan\'dan Azerbaycan\'a başörtüsü yasağı tepkisi: Derhal vazgeçin
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan okullarında başörtüsü yasağını kınadı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan yönetimine seslenerek uygulamanın derhal sonlandırılmasını istedi. Erbakan, Türkiye'deki iktidarın da bu yasağa sessiz kalmamasını eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'daki okullarda başörtüsünün yasaklanmasına tepki gösterdi. Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ülke yönetimine seslenerek uygulamanın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına ilişkin açıklama yaptı. Erbakan, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da son günlerde yaşananlar, bizleri de aziz milletimiz gibi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Azerbaycan'daki okullarda başörtüsünün yasaklandığına dair haberleri ilk duyduğumuzda inanmak istemedik. Ardından üzülerek gördük ki bu durum bir iddia değil, ne yazık ki acı bir gerçek. Dönüp takvime baktık. Yıl 2026 değil de adeta 1980'lerin, 90'ların o karanlık ve baskıcı zihniyetine geri dönülmüş gibi. Bu çağda böyle bir yasak nasıl mümkün olabilir? Bakınız, Azerbaycan'ın o şanlı, üç renkli, ay yıldızlı bayrağındaki yeşil renk, İslam'ı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin milli ve manevi değerlerine olan sarsılmaz bağlılığını simgeler. Ancak bugün o şanlı bayrağın dalgalandığı okullarda İslam'ın açık bir emri olan başörtüsü yasaklanmaktadır.

Şimdi sormak istiyorum. Kafkas İslam Ordusu'ndan Karabağ Zaferi'ne kadar şehit kanlarıyla sulanmış o mukaddes topraklarda kefensiz yatan binlerce şehidimiz canlarını bunun için mi verdi? Buradan Sayın İlham Aliyev'e sormak ve seslenmek istiyorum. Nuri Paşa bugün mezarından kalkıp gelse, Mehmet Emin Resulzade gelse ya da Hacı Zeynel Abidin Tagiyev gelse, "Aferin, ne kadar güzel bir iş yapmışsınız." mı derler? Yoksa "Bu nasıl iştir?" diye sizden hesap mı sorarlar? Daha dün Karabağ Savaşı'nda bu vatan için toprağa düşen bir kahraman şehidimiz, şu an kendi öz kızının başındaki örtü nedeniyle okul kapısından geri çevrildiğini görse sizce ne hisseder? Emin olun, bu yasağın dost ve kardeş Azerbaycan'a hiçbir faydası dokunmayacak. Aksine, devletle millet arasındaki o sarsılmaz bağa zarar verecektir.

Tabii buradan ülkemizdeki iktidara da bir çift sözümüz var. Aynı yasak Avrupa ülkelerinde yaşanınca mangalda kül bırakmıyor, esip gürlüyorsunuz. Ancak iş Azerbaycan'a gelince neden bir anda derin bir sessizliğe bürünüyorsunuz? Hakta, adalette ve İslam'ın hükümlerinde çifte standart olmaz. Çıkın ve bu yasağın yanlışlığını net bir şekilde deklare edin. Değerli arkadaşlar, daha birkaç sene evvel Azerbaycan'ımızın nice kahraman evladı vatan için, bayrak için, ezan için toprağa düştü. Bir arkadaşımız araştırıp önüme getirdi. Ermenistan'daki okullarda bile başörtüsü serbestti. Üzülerek ifade etmek zorundayım ki Sayın Aliyev, sizin kendi vatandaşınıza reva gördüğünüz bu uygulamayı Ermenistan bile yapmıyor. Sizi ve Azerbaycan halkını seven bir kardeşiniz olarak Sayın Aliyev'e ve Azerbaycan yönetimine çağrıda bulunuyorum. Bu çağ dışı, akıl dışı ve vicdan yaralayıcı uygulamadan derhal vazgeçin. Hakkın ve hakikatin yanında durmaya, kardeşlerimizin sesi olmaya Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonra da devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz."

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıFatih Erbakanİlham AliyevDış PolitikaAzerbaycanGüncelRefahSon Dakika

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