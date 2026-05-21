Fatih Erbakan'dan İsrail'e Kınama

21.05.2026 00:21
Erbakan, Gazze ve Sumud Filosu'na saldırıları kınayarak, İstanbul'un fethinin önemine vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Katil, terörist, siyonist rejim hak hukuk tanımadan, kural tanımadan masum insanlara saldırıyor. Gazze'de de olduğu gibi, Filistin'in her köşesinde olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'na bu zulmü yapmaya kalkıyor. En şiddetli şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Erbakan, Milli Gençlik Derneğince, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "İstanbul'un Fethi" programında yaptığı konuşmada, İstanbul'un fethinin yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diledi.

Bu akşam İstanbul'da, Sultan Fatih'in torunlarının, Milli Görüşün temsilcileri olarak toplandığını belirten Erbakan, "Sultan Fatih'in o muazzam fethinin 573. yıl dönümünü hep birlikte idrak ediyoruz. Fetih şölenimiz hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah." diye konuştu.

Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğinin, göz bebeği kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Allah kendilerinden razı olsun. 21. asırda Fatih'in neslini yetiştirmek gayesiyle yola çıktılar. İslamsız saadet olmaz şuuruna sahip bir nesli yetiştirmek için, cihatsız İslam olmaz şuuruna sahip bir nesli yetiştirmek için ve insanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebinin 'siyonizm mikrobu' olduğu şuuruna sahip bir nesli yetiştirmek için yola çıkan Milli Gençlik Derneğimiz bunun için kıymetlidir, bunun için önemlidir."

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınayan Erbakan, "Katil, terörist, siyonist rejim hak hukuk tanımadan, kural tanımadan masum insanlara saldırıyor. Gazze'de de olduğu gibi, Filistin'in her köşesinde olduğu gibi bugün de Sumud Filosu'na bu zulmü yapmaya kalkıyor. En şiddetli şekilde kınıyoruz, lanetliyoruz." sözlerini sarf etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda mehteran gösterisi sunulurken, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

İstanbul'un fethine ilişkin sinevizyon gösterisinin de yer aldığı programda, fetih temalı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
